Altri alberi in pericolo Sono i pini di via Erbosa viale Giotto e via Fra’ Guittone

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, 12 settembre 2024 – “indi viae via”. L’interrogazione del consigliere comunale Michele Menchetti: “Alcuni luoghi stanno trasformandosi tristemente in cimiteri arborei. In viae viacinumerosiche, benché si possa concordare sul fatto che non siano molto adatti a un contesto urbano, soddisfano comunque esigenze quali la tutela della salute e del paesaggio, la creazione di luoghi di socializzazione e relax, la lotta all’inquinamento, la produzione di ossigeno e l’assorbimento di anidride carbonica. Tuttavia, la furia tagliatrice dell’amministrazione comunale non sembra subire stop e siccome le radici di questideformano il manto stradale in alcuni punti, da qualche tempo se ne paventa l’abbattimento.