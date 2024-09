Alberi tagliati a Ravenna nell’area dell’asilo Pavirani | Promesse disattese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 - “Nei giorni scorsi il candidato a sindaco del centro sinistra si è lasciato andare ad una dichiarazione con cui annuncia di puntare a fare di‘la città degli’. Una dichiarazione che aveva evidentemente l’obiettivo di mettere a tacere le polemiche seguite alla decimazione di alberature avvenuta nei giorni scorsi (e a dire il vero per tutta la legislatura) in giro per la città”. Si apre così una nota a firma di Nicola Grandi, consigliere comunale di Viva. “La dichiarazione in realtà fa il paio con il programma elettorale del sindaco uscente che nel 2021, nella sezione relativa al verde pubblico, recitava alla lettera ‘Pensiamo ad un aumento delle alberature che coinvolga laddove possibile anche l’attuale rete stradale e ciclopedonale nonché il sistema dei parcheggi pubblici’.