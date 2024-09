Adani rivela | Ho usato Coppa Italia del 2001 come strumento per giochi erotici con una ragazza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Recentemente ho rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano in cui ho parlato dellache ho vinto con la Fiorentina nelcontro il Parma. La sera in cui vincemmo, a un certo punto portammo lacon noi a cena per la festa in un bel ristorante di Firenze, Ringrazio i fiorentini, c’era un entusiasmo mai visto, i tifosi festeggiaronose fosse una Champions League. Mi ricordo benissimo quella serata”. Daniele, nel corso dell’ultimo episodio di Viva el Futbol su Twitch, ha raccontato un aneddoto assai curioso e anche decisamente piccante legato alla vittoria delladelcon la Fiorentina: “Dopo la cena, alle 2-3 di notte, quellasparì, non si trovava più. Dov’era? Ebbene, quellatornò nello spogliatoio il pomeriggio dopo, alla ripresa degli allenamenti.