Viabilità Roma Regione Lazio del 11-09-2024 ore 20 | 30

(Di mercoledì 11 settembre 2024)DEL 11 SETTEMBREORE 20.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE LA STORTA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA A91 E OSTIENSE E RALLENTAMENTI TRA VIA PONTINA E DIRAMAZIONESUD CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LABARO E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA NOMENTANA E VIA PRENESTINA INFINE, CODE SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI IN DIREZIONE CASTEL FUSANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SULLA LINEACIVITA CASTELLANA VITERBO A PARTIRE DA OGGI ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO INVERNALE. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.