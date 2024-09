Truffa dello smartphone denunciate tre persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) GORO Una donna ha pagato per uno, ma non lo ha mai ricevuto e si è rivolta ai carabinieri. Protagonista, suo malgrado, della vicenda è stata una donna residente nel comune rodigino di Porto Tolle. Su una nota piattaforma e-commerce, la donna aveva trovato un annuncio che promuoveva unodi ultima generazione a un prezzo conveniente. Ciò l’ha spinta a contattare il venditore tramite la piattaforma per avere ulteriori dettagli sulla transazione. Durante la conversazione, il venditore le ha fornito tutte le indicazioni per effettuare il pagamento. La donna ha provveduto al versamento, ma non ha mai ricevuto loe non è più riuscita a ricontattare il venditore.