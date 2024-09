Taylor Swift denuncia l’uso improprio dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – Martedì,ha annunciato il suo sostegno a Kamala Harris per le prossime elezioni presidenziali statunitensi, esprimendo preoccupazioni riguardo all'uso di immagini generate dall'intelligenza(IA) che hanno circolato in rete, mostrando falsi endorsement a Trump da parte sua. In un post su Instagram, l'artista ha dichiarato di essere venuta a conoscenza L'articoloproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.