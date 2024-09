Storie dedicate al gatto nero Il fine è benefico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Ledel“ saranno raccontate venerdì alle 19 in piazza San Michele (foto) a Pavia. Sarà un banchetto da leggenda quello che propone l’associazione in cui sarà possibile gustare una serie di portate ispirate alla storia di Pavia (e non solo) oltre a raccogliere contributi per i restauri in corso nella basilica. La data scelta per l’evento, venerdì 13, suscita sentimenti opposti: molti italiani lo considerano giorno infausto, ma in Inghilterra il numero è ritenuto un portafortuna. Lo stesso vale per i gatti neri: visti come animali nefasti dalla superstizione nazionale, ma apprezzati altrove come protettori di casa e magazzini.