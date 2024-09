Scandalo a Bologna | scoperto giro di diplomi falsi sette persone indagate

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 11 settembre 2024)- L'indagine della Guardia di Finanza rivela un sistema di corruzione nelle scuole paritarie per ottenerecomprati, con und'affari di centinaia di migliaia di euro. La Guardia di Finanza dihaun vasto sistema di corruzione eficazione didi maturità , smantellando un vero e proprio 'ficio' che coinvolge diverse scuole in Italia. Gli investigatori hanno rivelato che era possibile ottenere un diploma di maturità pagando somme ingenti, partecipando a lezioni di recupero presso un istituto privato die poi sostenendo, e superando, la prova finale in due scuole paritarie situate in Campania e Marche. Inizialmente si pensava che una delle scuole coinvolte fosse in Abruzzo, ma le indagini hanno poi escluso questa regione.