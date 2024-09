Rubano bici a ragazzo con disabilità I carabinieri di Tonfano la ritrovano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Hanno compiuto due blitz, di cui uno al bagno “Liù“ di Fiumetto e l’altro in una strada interna di Forte dei Marmi, razziando due. Ma isono riusciti a risalire alla coppia di ladri, denunciandola a piede libero e restituendo il maltolto ai legittimi proprietari. Nulla di sorprendente se non fosse che lacletta elettrica rubata a Fiumetto non è una due ruote qualsiasi, bensì il regalo che Tami Gabrielli, 20enne pietrasantino con, aveva ricevuto per il suo 18° compleanno dal padre Adolfo, scomparso purtroppo poco tempo dopo a causa di un incidente stradale in moto sul viale Apua. Ladel giovane, che nel tempo libero fa il volontario alla Croce Verde di Pietrasanta, ha un valore di 1.500 euro. Era stata come sempre legata all’interno del parcheggio del “Liù“, ma i due malviventi sono riusciti lo stesso a portarsela via.