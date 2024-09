Moglie uccisa nella vasca Dettagli e motivazioni nella lunga telefonata al 118 L’ipotesi dei domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Quando Enzo Giardi, 78 anni, ha chiamato il 118, intorno alle 13 di lunedì, il suo tono di voce, sebbene sereno, trasmetteva una profonda tristezza e disperazione. Lasi è prota per diversi minuti, diventando uno sfogo in cui Giardi non solo ha ammesso senza esitazioni di aver ucciso sua, Piera Ebe Bertini, 77 anni, gravemente malata e ridotta a uno stato di incapacità totale. Ma all’interlocutrice, al telefono, ha offerto un raccontoato e sconvolgente, spiegando con lucidità rassegnata le sue azioni e leche lo hanno spinto a commettere l’omicidio. Mentre l’operatrice del 118 cercava di ottenere le informazioni necessarie sul luogo in cui inviare i soccorsi, Giardi, immersosua disperazione, si soffermava suidel gesto estremo, giustificando il suo atto con una calma inquietante.