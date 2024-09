Milan Futuro-Ascoli assenti ultras ospiti | il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gli1898, gruppo organizzato di tifosi dell’, non sarà presente a Busto Arsizio nel match tra i bianconeri e il. A spiegarne il perché sono gli stessi sostenitori bianconeri che, tramite un comunicato, mostrano tutto il loro dissenso circa il progetto Squadre B in Serie C. Il comunicato “NO ALLE SQUADRE B! Da sempre, il nostro gruppo e la nostra squadra, nel solco tracciato dal grande Costantino Rozzi, si sono fatti carico della battaglia contro l’arroganza dei potenti. Difendiamo le piccole realtà che, con passione e sacrificio, mantengono viva la vera essenza del calcio. Le squadre B sono l’ennesima manovra per favorire i grandi club, soffocando chi rappresenta le città, i tifosi veri, e la nostra storia. In poche parole, vogliono cancellare ciò che rende il calcio autentico.