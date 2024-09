McTominay ieri il primo allenamento con il Napoli Contro il Cagliari potrebbe fare il suo esordio Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024)e Gilmour hanno svolto ilda giocatori del. Le prestazioni con la Scozia hanno caricato i tifosi delche non vedono l’ora di vederli esordire in Serie A. Scrive ladello Sport: Per il momento, l’unico scatto in campo accessibile a tifosi e curiosi lo ritrae in azione in una esercitazione di, con la pettorina gialla. Ma per vedere Scottin maglia, bisognerà pazientare ancora un po’: domenica aci sarà , vedremo se dalminuto o a gara in corso. Ma stando anche alle indicazioni arrivate dalla Nations League,si candida ad essere un’arma molto importante del nuovo ciclo azzurro.Due reti in due gare con la Scozia, un’altra annullata: prestazioni convincenti che hanno colpito il popolo napoletano e sicuramente sorridere sia il tecnico Antonio Conte sia il presidente Aurelio De Laurentiis.