L' Era Glaciale 6 | John Leguizamo conferma lo sviluppo del sequel

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il doppiatore di Sid hato che i lavori per il nuovo film sono attualmente in corso. L'Eraè uno dei franchise animati più apprezzati nell'intera storia del cinema, e dopo cinque capitoli per il grande schermo, la saga ha incassato quasi un miliardo di dollari al box-office e oltre sei miliardi di dollari di ricavi. Inoltre, ha dato vita a diverse produzioni originali per Disney+, tra spin-off e corti. Nel 2022, dopo l'uscita del primo film su Disney+, alcuni animatori di Blue Sky hanno pubblicato un corto di 35 secondi in cui Scrat finalmente riesce ad impossessarsi della sua ghianda, una sorta di addio al longevo franchise. Un sesto film In realtà, sembra che Disney