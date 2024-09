La vittoria la dedico ai tifosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A Livorno gli avrebbero fatto ponti d’oro pur di averlo, invece lui, Edoardo Antoni, lucchese di Porta Elisa, ha deciso di sfruttare la grande occasione di giocare per la squadra della sua città, oltretutto in un campionato professionistico, rinunciando ad un ingaggio economico superiore. Dopo le prime tre giornate di campionato, il ventiquattrenne difensore esterno rossonero si è guadagnato sul campo (1 gol ed un assist) il ruolo di autentica "rivelazione". E’ tutta in crescendo la sua breve carriera. Dopo aver giocato nel Vorno, il primo salto lo ha compiuto andando ad Altopascio nelle file del Tau; il secondo entrando in punta di piedi al Porta Elisa, dove si è subito guadagnato la stima del mister e la fiducia dei compagni.