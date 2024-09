La presa della tigre sull’albero è il nuovo trucco per far smettere di piangere i neonati | ecco come funziona la tecnica virale dell’ostetrica Marie Louise

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Evoca a dire il vero iconici cartoni animati giapponesi degli anni 60’, ma pare funzioni. Si tratta” e secondo l’ostetrica e influencerrappresenterebbe un ottimoper fardi. Alle pagine di Mirror la dottoressa ha spiegato che la “” consisterebbe nel prendere in braccio il bambino o la bambina e metterlo in modo che abbia la schiena appoggiata sul petto di chi lo tiene; poi quest’ultimo deve infilare il proprio braccio destro sotto l’ascella destra del bimbo e tenere invece il proprio braccio sinistro tra le gambe dell’infante. Una volta fatto questo piano piano sdraiamo il bambino in modo che abbia braccia e gambe penzoloni.