La new wave di Alcamo | le migliori etichette dei Catarratto Boys

(Di mercoledì 11 settembre 2024) «Tanti pensieri, tante visioni. Ciò permette di fare gruppo e scoprire quanto ricco di sfaccettature possa essere un territorio. Più sono le energie presenti con uno stesso obiettivo, più si potrà spingersi sempre oltre alla ricerca di estremi e di interpretazioni differenti. Iniziando prima questo percorso ho avuto modo di trasmettere coraggio e positività agli altri per realizzare qualcosa che non si è mai visto in decenni di storia del vino in questo territorio». Così Aldo Viola, leader dei, spiega la filosofia che lega i nuovi giovani vignaioli diriuniti intorno a lui (qui trovate l'intervista completa).