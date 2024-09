Italiani e palestra Settembre è il mese per rimettersi in forma

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A, tra le tante cose che tornano, c’è anche la voglia di ricominciare ad andare in. Una recente ricerca commissionata da Trustpilot a Research Without Barriers - RWB e condotta su un campione di 1.054, ha indagato le preferenze e le abitudini degliquando si tratta di riprendere o iniziare un percorso di fitness, rivelando trend e motivazioni interessanti. I risultati della ricerca mostrano che il 68% degliconsidera l’iscrizione income uno dei buoni propositi di, mentre il 21% non ha mai incluso questo obiettivo nella propria lista. Infine, l’11% degli intervistati ammette di non fare buoni propositi a. Fattori decisivi nella scelta dellaQuando si tratta di scegliere lagiusta, il costo di iscrizione è il criterio più importante per oltre la metà degli(53%).