I nootropi sono la chiave segreta per sbloccare il nostro pieno potenziale cognitivo?

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In un mondo in cui la concentrazione è diventata una moneta di scambio dal valore inestimabile, isembrano alleati interessanti. Ma cosa? Si tratta di sostanze, estratti di piante o molecole create in laboratorio, che promettono di ottimizzare le capacità delcervello, di stimolare l’attenzione e di valorizzare la produttività, senza bisogno di ricaricare le batterie con uno dei metodi classici (che comunque restano sempre i migliori), come una lunga dormita.