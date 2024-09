Ho sbagliato chiedo scusa Sarri si pente e fa chiarezza

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Mauriziochiude una storia durata sei anni e che non ha mai trovato una spiegazione: l’ex tecnico del Napoli chiedeSenza squadra da sei mesi, dopo aver lasciato la Lazio lo scorso marzo, Maurizioha voglia di ritornare ad allenare ed essere protagonista. L’allenatore toscano spazza via l’ipotesi Milan per rispetto al suo collega Paulo Fonseca, partito in salita in quest’avventura rossonera. Cresce l’attesa per un progetto che gli metta adrenalina, che lo coinvolga emotivamente. E sogna l’Argentina: “Allenare il Boca Juniors sarebbe folle, non so se realizzabile – spiega alla Gazzetta dello Sport – Qualche partita alla Bombonera sarebbe un’esperienza unica”. Nella lunga intervista alla Rosea, Maurizioha toccato anche alcuni temi legati al Napoli.