Furto delle collanine al Parco Schuster ladri minacciano le vittime con il coltello

(Di mercoledì 11 settembre 2024)la scorsa notte aldi Roma: due giovani romani aggrediti da tre malviventi colPoteva essere una serata tranquilla e all’insegna della movida per due ragazzi romani, che avevano deciso di passare la serata di giovedì scorso ballando nell’area d’intrattenimento interna al. Un momento che si è trasformato in un incubo, quando i giovani sono stati aggrediti da tre soggetti malintenzionati. I malviventi li hanno prima aggrediti con un pretesto fantasioso, utile solo a stordirli con le botte e poi strappargli ledal collo. Notte da incubo con aggressione alLesono due ragazzi di 17 e 19 anni, che spesso si presentavano alper passare le serate estive con la propria comitiva. Una situazione che si è trasformata in una notte da dimenticare tra il 4 e il 5 settembre.