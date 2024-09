F1 GP Azerbaijan 2024 | numeri statistiche curiosità Sergio Perez è l’unico ad aver vinto più di una volta!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nel weekend del 13-15 settembre ammireremo una novità assoluta. Il Gran Premio d’Azerbaigian sarà anche giunto alla sua ottava edizione de facto (l’etichetta GP d’Europa del 2016 non cambia la sostanza che si sia corso a Baku), ma mai prima d’oggi si era gareggiato in questo periodo dell’anno. L’appuntamento sulle coste del Mar Caspio si era sempre disputato in giugno (2016, 2017, 2021, 2022) o in aprile (2018, 2019, 2023). Viceversa, in questo, le alchimie del calendario hanno portato allo spostamento alla fine dell’estate. Una sorta di “scambio” con il GP di Giappone, traslato invece ad aprile. Per una questione di coerenza statistica, si terranno in considerazione tutti i Gran Premi disputati a Baku, indipendentemente dalla denominazione. Peraltro, nel 2016, il cosiddetto GP d’Europa fu una farsa.