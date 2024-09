Einaudi morto il direttore Ernesto Franco | aveva 68 anni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lutto nel mondo dell’editoria con la morte dello scrittore egenerale di. Il 68enne era malato da tempo di tumore, le sue condizioni erano peggiorate rapidamente negli ultimi giorni. Diricorda "la sua autorità naturale, la sua amicizia, la capacità di ascolto e di valutare i talenti piccoli o grandi di tutti, l’allegria e l’ironia nei momenti giusti". La carriera Indal 1991 come editor della saggistica, si è occupato della direzione di collane letterarie. In setteè diventatoeditoriale, ruolo che ha rivestito più a lungo di tutti nella storia della casa editrice.recentemente lasciato il testimone a Paola Gallo. Classe 1956, si è laureato in lettere all’Università di Genova, per poi lavorare per Marietti e Garzanti. Ha anche insegnato negli atenei di Genova e Siena.