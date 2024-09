Davide Frattesi? Perché è un problema che piace a Simone Inzaghi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) «aiuta sempre la squadra ad essere in superiorità con il suo volume di lavoro, anche quando non si vede dentro le azioninon tocca palla». Così il ct Spalletti, a proposito del centrocampista dell'Inter, svela uno dei tanti meriti del calciatore protagonista della doppia sfida azzurra in Nations League (due gol contro Francia e Israele). Il tecnico della Nazionale ha deciso di puntare da subito sul giocatore che è infatti diventato uno dei pilastri della squadra., infatti, è anche il capocannoniere nella gestione Spalletti con sei gol (delle sette totali messe a segno con la maglia azzurra) ed è inoltre il calciatore con più presenze con Spalletti in panchina: 15 in 16 gare. Numeri che certificano la forza e l'autorevolezza che il ragazzo di Fidene (25 anni a dicembre) si è conquistato in un paio di stagioni.