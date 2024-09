Dal Mi stai registrando? ai giornalisti in studio | perché Maria Rosaria Boccia ha deciso di non andare in onda

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Non sono scappata, non ho paura della verità”. È questo il messaggio cheha inviato a Bianca Berlinguer. Frasi lette in diretta dalla conduttrice per annunciare – dopo ore di attesa – il definitivo forfait della non consulente dell’ex ministro Sangiuliano.era arrivata negli studi di È sempre Cartabianca con molto anticipo, circa due ore prima dell’inizio della diretta su Rete 4. Sui social aveva pubblicizzato la sua partecipazione con tanto di locandina del programma e alcune confezioni di pop corn. Ma lo spettacolo non è mai iniziato. “Non c’erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione”, ha dettoa Berlinguer. Ma sui veri motivi che hanno spinto la 41enne al centro dello scandalo dell’ex ministro a saltare la sua partecipazione concordata, non sono per nulla chiari.