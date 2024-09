Bao Publishing presenta Un poema per le piccole cose

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Alice Berti torna in libreria con una storia ambientata in Corea, in un tempo vicino, dicono, alla fine del mondo. Salut è un’idol K-pop, Xin-Yeong è una ragazza semplice di Seoul, che lavora per vivere. Si incontrano in un momento in cui hanno entrambe esaurito le speranze, di notte, su un ponte, eppure la scintilla che si accende tra di loro le porterà lontano, in un’avventura in giro per il mondo, per scampare l’apocalisse e per trovare, inaspettatamente, la felicità. Non è assurdo che per guardarci dentro e ascoltarci veramente abbiamo sempre bisogno che succeda una tragedia, mentre dovremmo imparare a farlo tutti i giorni? BAOè orgogliosa di annunciare l’uscita di Unper le, il nuovo graphic novel di Alice Berti.