WWE | Jey Uso si prende il posto da #1 contender al titolo IC Bronson Reed non ha finito con Strowman

(Di martedì 10 settembre 2024) Questa notte a Raw si è disputata la finale del torneo scelto per decretare il nuovo primo sfidante alIntercontinentale detenuto da Bron Breakker. Un fatal-4-way match tra i 4 vincitori dei triple threat preliminari, un match che ha visto quindi di fronte Braun, Ilja Dragunov, Jey Uso e Pete Dunne. L’esperienza di Jey È stato un match iniziato subito su ritmi alti con Dragunov come sempre protagonista e la potenza diad interrompere ogni azione degli avversari, al punto che Dragunov, Dunne e Uso hanno collaborato per un momento per mettere fuori gioco il gigante.