Viareggio 65enne travolge e uccide il borseggiatore dopo un furto L’impatto contro il muro poi la fuga col suv | le immagini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) L’auto arriva eil. Quindi fa marcia indietro e gli va di nuovo addosso. Infine, la donna scende dall’auto e, come se nulla fosse, recupera la borsa e se ne va. Sono leche mostrano quanto avvenuto adomenica notte dove una donna di 65 anni ha investito,ndolo, un cittadino algerino. Secondo la ricostruzione l’uomo aveva poco prima rapinato la donna, prendendole la borsa, e laavrebbe quindi agito per vendetta, schiacciandolola vetrina di un negozio.il gesto, la donna si è poi dileguata in auto ma le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuarla in poco tempo. La donna è stata sottoposta a fermo ed è accusata di omicidio volontario. Video credit: 50canale L'articoloilun