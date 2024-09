United Rugby Championship per i bookmaker il Leinster è il favorito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Inizierà tra meno di due settimane la nuova stagione dell’, il torneo dicui partecipano Benetton Treviso e Zebre Parma. Inizierà, quindi, la corsa al titolo che pochi mesi fa è stato conquistato dai Glasgow Warriors, che hanno espugnato il campo dei sudafricani Bulls in finale. Ma chi vincerà quest’anno? Secondo gli scommettitori britannici la formazione favorita è il, con gli irlandesi che staccano nettamente sia i Bulls sia gli altri irlandesi del Munster, appaiati in quella che potrebbe essere la corsa per il secondo posto.vincente anche per Sport4Cast, sito che simula i possibili risultati e che dà un 35% di chance di vittoria finale ai dubliners, che precedono in questa classifica il Munster (12%) e i campioni in carica di Glasgow (9%).