Suicidi | La prevenzione nello studio dei dettagli

(Di martedì 10 settembre 2024) Nella Giornata nazionale per ladelo oltre i numeri preoccupanti, che ogni anno registrano circa 4.000 vittime, c’è un aspetto spesso trascurato, ossia l'effetto emulativo scatenato dalla copertura mediatica dei. Un fenomeno, noto come “effetto Werther”, che descrive come il potere della narrazione di uno possa provocare un incremento di casi simili.In particolare, la ricerca ha dimostrato che il rischio di emulazione cresce quando i media descrivono ilo in modo sensazionalistico, fornendosul metodo utilizzato. Il rischio concreto come dimostrano diversi studi è che una rappresentazione eccessivamente drammatica possa ispirare imitazioni, accentuando la crisi tra i più vulnerabili. Numerosi studi hanno dimostrato che la notizia delo di una celebrità può avere un effetto "copycat", aumentando i tassi dio.