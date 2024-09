Pugno di ferro sui bus I controllori licenziati | | Premi sulle multe e agguati ai viaggiatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) "Ci hanno licenziato perché a giugno ci siamo iscritti al sindacato avanzando alcune richieste. Ma non ci arrendiamo, porteremo l’azienda in tribunale". Così i quattro dipendenti - tuttiin servizio sugli autobus di Start Romagna, lasciati a piedi, in tutti i sensi, il 3 settembre da Holacheck. Ieri mattina hanno inscenato un sit-in di fronte alla biglietteria Start, in stazione, insieme a colleghi solidali e ai sindacati. Sebastiano Taumaturgo di Usb (Unione sindacale di base) e Massimo Cai, Ugl. Holacheck è l’azienda privata cui il gestore del servizio di trasporto pubblico locale, Start Romagna appunto, da anni affida l’attività di controllo dei titoli di viaggio dei passeggeri.