Pomeriggio 5 informazioni riservate su Alfonso Signorini | scoop-Myrta Merlino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024)5: la conduttriceha mostrato per la prima volta le immagini della nuova casa del Grande Fratello che a partire da lunedì 16 settembre ospiterà gli inquilini della prossima edizione, presentata dasu Canale 5. Proprio quest'ultimo, in una clip mandata in onda dalla, mostra agli spettatori gli spazi della nuova casa. “Queste sono le primissime immagini della casa, che come vedete è ancora in costruzione", dice il conduttore nel filmato. Terminata la clip di, laha mandato in onda in anteprima il video di presentazione di tre nuovi inquilini vip, che parteciperanno però come unico concorrente. Si tratta di Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, le ex ragazze di Non è la Rai.