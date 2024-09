Pellezzano pubblicata la lista della social card Dedicata a te | 382 beneficiari

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 10 settembre 2024) Il Comune diha ufficialmente reso noto l’elenco dei 382a te”, un’importante iniziativa destinata a supportare le famiglie in difficoltà economica. Che cos’è laa te”? Laè una carta elettronica prepagata, del valore di 500 euro, che permette l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, il rifornimento di carburante e l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale. Questo strumento è pensato per offrire un aiuto concreto a coloro che si trovano in una situazione economica precaria. Chi sono i? I 382residenti nel Comune disono stati selezionati secondo i criteri stabiliti per l’accesso a questo tipo di supporto.