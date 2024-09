Non solo iPhone il contro-evento di Huawei e la guerra silenziosa a Apple

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) E’aperta fra Stati Uniti e Cina sulla supremazia nel settore delle telecomunicazioni e nel settore dell’intelligenza artificiale, dove si riflettono le sempre tese relazioni fra Washington e Pechino.poche ore dopo la presentazione dell’16 da parte dell’americana, la rivale cineseha tenuto il suo big event e presentato uno smartphone a triplo schermo che, come i nuovi, incorpora l’intelligenza artificiale. Un gioiellino da 2.880 dollari di cui ha svelato prezzo e caratteristiche. Mate XT o16? Il Mate XT è uno smartphone a triplo schermo (trifold), una tecnologia che la casa della Mela non sta ancora cavalcando. Ma come i nuovi, il Mate XT incorporerà alcune funzionalità che si basano sull’intelligenza artificiale, come la traduzione di testi e la generazione di contenuti basati su cloud.