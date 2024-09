Mens Sana Altra amichevole per i biancoverdi attesi a Firenze dall’Olimpia Legnaia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Archiviato il ko di San Miniato di sabato scorso ladomani sera torna in campo alle 20 aper il terzo testdel suo precampionato ospite dell’Olimpia, altro un team di serie B Interregionale. Sarà un’occasione per coach Paolo Betti per testare lo stato di forma dei suoi, inclusi Pannini, Neri e Maghelli, assenti sabato ma che domai potrebbero rientrare. Nel frattempo è iniziata ieri vendita degli abbonamenti Premium, Intero e Ridotto (pagabili in contanti o con carta credito/bancomat) presso gli uffici dellaBasketball in Viale Sclavo 12 dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 20,30. "La vendita dell’abbonamento Curva sarà effettuata esclusivamente dai ragazzi della Curva Nord presso la loro sede al palasport nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20.