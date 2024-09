Malattia incurabile perché bisognerebbe smettere?

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 10 settembre 2024) È morta la figlia di Piersanti Mattarella, e la notizia ha fatto il giro delle redazioni, anche per esprimere cordoglio allo zio, nostro Presidente della Repubblica in carica. I titoli che hanno circolato sulle varie testate riportavano tutti l’informazione che Maria Mattarella avesse una, e io ho deciso che era giunto il momento di togliermi questo sassolino dalla scarpa. Da quando sono nato, in casa mia sento a volte parlare di malattie innominabili, malattie che solo crescendo ho scoperto che, nel 99% dei casi, altro non erano che casi di tumori di diverso genere. La ragione per cui in casa se ne parlava sottovoce, evitando di nominare il cancro, era per esorcizzarlo, quasi come se fosse unache arriva solo se la nomini.