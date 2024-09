L’Inter ha vinto grazie a situazioni debitorie assurde Marotta gela Commisso | Ho rispetto non rispondo Poi la precisazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “Risposta a? No, ho tanto. Maadempie a tutti i doveri e ai criteri finanziari ed economici che Federazione e UEFA impongono di rispettare”. Così, Giuseppehato le provocazioni lanciate da Rocco, presidente della Fiorentina. “Certe vittorie sono arrivateche hanno portato i club quasi alla bancarotta e poi nelle mani di fondi per la mancata restituzione da parte delle proprietà dei prestiti ricevuti”, aveva detto il patron viola a La Gazzetta dello Sport. L’imprenditore non è nuovo a questo tipo di dichiarazioni. Accuse che, attuale presidente del, ha voluto spegnere sul nascere senza dar troppa corda, sottolineando come il club abbia ottemperato a tutti i doveri imposti dagli organi del calcio con tempestività e serietà.