L’Ast chiude un forno elettrico | Energia costo insostenibile

(Di martedì 10 settembre 2024) Acciai Speciali Terni ferma une richiede la cassa integrazione per una setimana, per circa 200 lavoratori, definendo "insostenibili" i costi dell’. Venerdì scorso l’azienda siderurgica, che fa capo al presidente Giovanni Arvedi, aveva collocato un maxi-cartellone all’interno del complesso industriale di viale Brin per denunciare, ancora una volta, la questione energetica. La decisione di bloccare uno dei due forni elettrici dell’Acciaieria, spiega Arvedi Ast, "è stata presa a causa del perdurare degli alti costi energetici che non consentono all’azienda di essere competitiva nei confronti delle crescenti importazioni dall’Asia a prezzi stracciati". Da qui la scelta di fermare unper una settimana, alla fine del mese.