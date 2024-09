Investe il borseggiatore lo ri-schiaccia e lui muore poi recupera la borsetta | Viareggio il video-choc | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Si chiama Cinzia Dal Pino la donna che, dopo essere stata derubata della sua borsa nella notte di domenica 8 settembre, ha ucciso il 47enne algerino Malkoun Said,ndolo con un'auto contro la vetrina di un negozio in via Coppini, a. A inchiodare la donna sono state le telecamere disorveglianza presenti lungo la via. Ora spunta anche il, terrificante, che mostra quanto accaduto. Prima lo, poi lonuovamente con lo ruote dell'auto e la donna, infatti, infine e come se nulla fosse, scende dall'auto per riprendersi la. L'uomo era stato trovato a terra privo di sensi. A dare l'allarme era stata una coppia di passanti che inizialmente aveva pensato che l'uomo avesse avuto un arresto cardiaco.