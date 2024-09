Il Fondo di Protezione di Bitget resta al di sopra dell' impegno di $390 milioni ad agosto 2024 nonostante le turbolenze del mercato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) VICTORIA, Seychelles, Sept. 10,(GLOBE NEWSWIRE), società Web3 ed uno dei principali exchange di criptovalute, continua a sottolineare il suoper la sicurezza degli asset degli utenti con l'ultimo aggiornamento del suodiperil mese sia stato caratterizzato da una rilevante volatilità del, ildidisi è mantenuto su una valutazione media di,7, superando ampiamente l'iniziale di $300'azienda. Ildi, istituito nel dicembre 2022 come livello di sicurezza cruciale per gli asset degli utenti, è autofinanziato e completamente trasparente, oltre ad essere conservato in portafogli visibili al pubblico.