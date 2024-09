De Pascale il 28 al Dumbo Pd e alleati firmano l’intesa sulla Fabbrica del programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Bologna, 10 settembre 2024 – Michele dee Vincenzo Colla prenotano ildi via Casarini per firmare ildel centrosinistra in vista delle Regionali. L’ormai famosa ’del’ di prodiana memoria avrà il suo momento clou sabato 28 settembre, quando Pd eprenderanno parte alla ’maratona’ per mettere nero su bianco i punti chiave deldi governo dell’Emilia-Romagna. Un patto per la Regione a cui parteciparanno anche i partiti della coalizione di centrosinistra, dal Movimento 5 Stelle ai riformisti di Italia Viva e Azione e ai civici, con tavoli tematici, confronti, proposte e idee.