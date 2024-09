Code sulla Telesina Codacons annuncia diffida ad Anas

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSui disagi alla circolazione stradaleSS 372 a causa dei lavori sul viadotto “Pantano” scende in campo, dopo l’associazione “Icosit” ed il comitato civico “Sos”, anche ildi Benevento che ha inviato unaall’in cui chiede “spiegazioni urgenti sui rallentamenti nei lavori di messa in sicurezza del viadotto’, nel tratto tra Paupisi e Ponte”. L’associazione ha sollevato “gravi preoccupazioni sui disagi che stanno colpendo automobilisti e cittadini” e quindi ha chiesto all’di fornire un cronoprogramma aggiornato dei lavori e di adottare misure immediate per mitigare i disagi “che hanno avuto inizio da mesi, ovvero da quando sono stati avviati i lavori in messa in sicurezza del viadotto”.