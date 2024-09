Chiedilo a Zona Wrestling #733

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 10 settembre 2024) Ciao a tutti amici die benvenuti ad una nuovissima edizione della rubrica di domande e risposte più attesa della settimana. Edizione ancora una volta ridotta a cause di impegni estivi. Promessa: tutte le mai inviate in questi giorni e non risposte saranno recuperate e utilizzate per i futuri, probabilmente già per le prossime due edizioni. Buona lettura a tutti. I i Da Pietro: Ciao Giovanni. Buona Domenica. Saluti alla redazione di. Avrei da porti delle domande. GiovY2JPitz: Ciao. 1) Che cosa ne pensi in generale di Je’Von Evans? 1) Molto giovane, un po’ acerbo, ma ha senz’altro grandi potenzialità. 2) Quando vedremo in azione Giulia e Stephanie Vaquer a NXT? 2) Non appena saranno pronte, ed essere pronte può avere molti significati. Purtroppo è una domanda alla quale non posso dare risposta in questo momento.