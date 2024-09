Cercatore di funghi disperso nel bosco | trovato dopo una notte di ricerche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Pontremoli (Massa Carrara), 10 settembre 2024 – Ha trascorso lanelperché, a causa della stanchezza, non riusciva più a rientrare a casa, ma la sua avventura si è conclusa a lieto fine. Allarme rientrato per undinella zona dei Prati di Logarghena, sull'Appennino Tosco-Emiliano. L'uomo era partito da Casalina (Pontremoli) alle 9-9.30 di lunedì. Le squadre della stazione di Carrara hanno battuto la zona nella nottata, mentre altri tecnici sono stati imbarcati a bordo dell'elicottero dell'Aeronautica Militare Sar (Search and Rescue), equipaggiato delle tecnologie per la ricerca in notturna e per l'individuazione del segnale dei cellulari, che ha sorvolato la zona dell'intervento.