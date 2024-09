Caserta Autonomia Differenziata | domani il Firma Day UIL in Largo San Sebastiano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 10 settembre 2024)11 settembre è previsto il “Day UIL” con l’organizzazione di gazebo in tutte le principali piazze d’Italia e nei luoghi di lavoro e/o socialità, per la raccolta di firme per fermare una legge, quella sull’, ingiusta ed iniqua. Nonostante che sulla piattaforma on line si sono superate abbondantemente le 500 mila sottoscrizioni, dato molto soddisfacente che ci induce, però, a non allentare l’impegno della raccolta delle firme, attraverso iniziative pubbliche, con l’obiettivo di superarne il milione. Anche la Uil diha organizzato un banchetto di raccolta firme per il giorno 11 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 in Via Mazzini,San. “re per il Referendum abrogativo e opporsi alla legge sull’significa combattere le disuguaglianze nel nostro Paese.