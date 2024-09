Carceri da abolire e antifascismo | Ilaria Salis ufficializza il suo brillante manifesto per l’Ue

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024), migranti e casa, a partire dal diritto all’abitare.ha illustrato le sue priorità da parlamentare europea. Le cronache italiane, però, sono parche di resoconti su cosa abbia detto: per la sua prima conferenza stampa da rappresentante italiana nelle istituzioni europee,ha scelto la stampa estera. E, secondo quanto riferisce Libero, l’unico quotidiano nazionale oggi a dare conto dell’incontro, i giornalisti italiani sono stati tenuti fuori. Una ricostruzione che collima con un dettaglio dei lanci di agenzia che hanno riportato le posizioni di: le dichiarazione dell’europarlamentare di Avs sono state rese “a margine”, ovvero non sono quelle rilasciate nel corso dell’evento, ma in un momento precedente o successivo.