Calendario Atp il finale di stagione | quando gioca Jannik Sinner – I prossimi tornei prima di Finals e Davis

(Di martedì 10 settembre 2024) La festa con un hamburger nel suo albergo di New York, poi il ritorno nella sua Sesto per fare visita alla zia malata e ai genitori:si gode qualche scampolo di normalità dopo la vittoria agli Us Open. Il numero 1 del mondo, è cosa già nota e finalmente condivisa pacificamente da tutti, non giocherà la fase a gironi di Coppain programma questa settimana a Bologna. Si presenterà dal ct Filippo Volandri l’ultimo giorno, per tifare e sostenere i suoi amici e colleghi azzurri. Poi sotto di nuovo con gli allenamenti in vista dei: ilAtp prevede il cosiddetto swing asiaticodel grandi, che culminerà con le Atpdi Torino e la Coppaa Malaga. Anche se gli Slam 2024 sono terminati –e Alcaraz se ne sono presi due a testa – gli ultimi tre mesi dellasono ancora cruciali per l’azzurro.