Calcio l’Italia vince 3-0 in Norvegia nelle qualificazioni agli Europei U21 | Baldanzi show

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo il secco 7-0 a San Marino,Under 21 di Carmine Nunziata dà delle conferme nella non banale trasferta in. Finisce 3-0 per gli azzurrini con un fantastico Tommaso: il trequartista della Roma era in dubbio alla vigilia per un trauma contusivo nella zona lombo-sacrale e non solo ha giocato titolare, ma ha deciso la partita con una splendida tripletta. L’approccio alla partita è subito buono percon un pressing notevole e una buona intensità. Il vantaggio arriva dopo appena dieci minuti con un’azione spettacolare: Pio Esposito di tacco per Gnonto, serve poiche con un bel rasoterra di sinistro buca il portiere. Laprova poi a prendere in mano la partita e a crescere, maè ben disposta in campo, chiude tutti gli spazi e si difende con ordine, per poi colpire in velocità.