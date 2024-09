Biblioteca di Marina | Promesse mai mantenute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) "Ladiè una triste gestione della cultura e dei lavori pubblici". Questo il pensiero del consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel sulla situazione attuale dell’edificio nel cuore di. Il consigliere invita l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni a un aggiornamento della situazione dopo averne parlato più volte in consiglio Comunale. "Sullasembrerebbe una telenovela – commenta il consigliere - ma purtroppo è la triste gestione di cultura e lavori pubblici. L’assessore Guadagni aveva dichiarato che l’apertura era ormai imminente, in quanto si stavano già, secondo lei, spostando dei libri. A oggi assistiamo invece allo stato di degrado in cui si trovano ancora il giardino, con una casupola di legno fatiscente, ma anche l’interno dell’edificio con gli arredi in mezzo all’entrata.