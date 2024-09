Azienda Pavone ulteriore traguardo | nuove licenze di uve senza semi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) - Capacità innovativa e desiderio di portare sul mercato sempre prodotti di qualità. L'pugliesesegna un nuovo successo con le uve da tavola, che in particolare stanno riscuotendo notevole richiesta anche dal mercato d'elite polacco. Bari, 10 settembre 2024. Importante risultato per l'agricola, di Bari, che ha sempre puntato sulla qualità e soprattutto su un'agricoltura più sostenibile e di precisione, ponendosi obiettivi ambiziosi. Di recente è diventata licenziataria diuve da tavola Premiumappartenenti ai breeder Sun World, Arra, Bloom Fresh, la cui richiesta del mercato nazionale e internazionale è in forte crescita perché incontra il parere favorevole dei consumatori, sempre più esigenti a livello di qualità e sapore.