All’ospedale di Torino ha infine aperto lo sportello antiabortista pagato con soldi pubblici

(Di martedì 10 settembre 2024) Nonostante le polemiche, lunedì 9 settembre hala tanto discussa “Stanza per l’ascolto” presso l’ospedale Sant’Anna di. Questo, gestito dal Movimento per la Vita, un’associazione cattolica, è stato al centro di polemiche e contestazioni fin dalla firma della convenzione che ne ha permesso l’apertura. Sostenuto dalla giunta regionale del Piemonte, il progetto si propone di fornire supporto alle donne che si trovano ad affrontare una gravidanza difficile, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il ricorso all’aborto. La convenzione è stata firmata tra il Movimento per la Vita e l’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di, uno dei principali poli sanitariitaliani.